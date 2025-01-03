ضباب دخاني كثيف يخيم على العاصمة الهندية ويهدد بإرباك حركة الطيران

أحاط ضباب دخاني كثيف بالعاصمة الهندية اليوم الجمعة مما دفع مسؤولي مطار العاصمة وشركات طيران إلى إصدار تحذيرات من احتمال تعطل الرحلات الجوية إذ تنعدم الرؤية في بعض المناطق بسبب تدهور جودة الهواء.

وأظهر تصنيف مباشر لمجموعة آي.كيو إير السويسرية اليوم الجمعة أن العاصمة الهندية دلهي احتلت المرتبة الثالثة بين أكثر عواصم العالم تلوثا، وتكافح دلهي الضباب الدخاني وجودة الهواء السيئة منذ بداية الشتاء.

وقال متحدث باسم المطار إنه لم يتم الإبلاغ عن تحويل مسار أو إلغاء أي رحلة حتى الآن على الرغم من تحذير السلطات في منشور على منصة إكس من أن الطائرات التي تفتقر إلى المعدات اللازمة للهبوط وسط ضعف الرؤية قد تواجه صعوبات.

وحذرت شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، وشركة سبايس جيت للطيران منخفض التكلفة من التأخير بسبب الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران أن التأخير بلغ في المتوسط ثماني دقائق في 20 رحلة بحلول الساعة 10:14 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام أن بعض رحلات القطارات في العاصمة تأخرت أيضا.

وقالت أكبر هيئة لمكافحة التلوث في البلاد إن جودة الهواء في نيودلهي صنفت على أنها "سيئة للغاية" اليوم الجمعة، بتسجيل 351 درجة على مؤشر قياس التلوث، وهو ما يتجاوز بكثير المستويات من صفر إلى 50 التي تعتبرها الهيئة "جيدة".