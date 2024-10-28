بأناقتها اللافتة.. ميلانيا ترامب تفاجئ زوجها وتخطف أضواء "نيويورك"

بجمالها الهادئ وأناقتها اللافتة، عادت ميلانيا ترامب،تلفت الأنظار وتثير التساؤلات حول حضورها في الحملة الانتخابية لزوجها المرشح الجمهوري

وليلة أمس، صعدت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب على المسرح في حديقة ماديسون سكوير، لتتصدر تجمع زوجها المرشح الجمهوري دونالد ترامب في مدينة نيويورك، في ظهور نادر على مسار الحملة الانتخابية هذه الدورة.

لم تتحدث ميلانيا سوى خمس دقائق في التجمع الذي يسبق الانتخابات بأسبوع واحد، قبل أن تقدم زوجها وتستقبله بابتسامة عريضة عندما صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "God Bless America".

وعندما رأيا بعضهما البعض لأول مرة على المسرح، توقف الزوجان، ومدّا ذراعيهما لبعضهما البعض، ثم تعانقا وتبادلا القبلات على الخد.

وفي كلمتها، قالت ميلانيا "مسقط رأسنا (نيويورك)، حيث تخلق الرموز المعمارية للقوة والشجاعة والوحدة، لوحة لعاصمة الصناعة بلا منازع في العالم".

وأضافت "حيث يجتمع عمالقة التمويل والأزياء والترفيه وسط مجموعة مبدعة من التصميمات والهياكل والإنجازات الفنية المتفوقة". مستطردة "مدينة نيويورك وأمريكا بحاجة إلى استعادة سحرهما"، معتبرة أن زوجها سيكون "القائد الأعلى القادم" الذي سيعيد ما أسمتها "العظمة".

وبعد أن قدمت زوجها وأنهت حديثها، أمسك ترامب بيدها بينما كان ينظر إلى الجمهور، وقال: "يسعدنا أن تنضم إلينا زوجتي الجميلة".

وهنأها على روايتها الأكثر مبيعا: "إنه كتاب رائع".

وبحسب صحيفة "ذا هيل"، لم يتم إدراج السيدة الأولى السابقة بين المتحدثين المتوقعين الذين أعلنت عنهم حملة ترامب.