«مخبأ المليارديرات» يفتح أبوابه لإيفانكا ترامب وكوشنر

بات بإمكان إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، الانضمام إلى نادي «إنديان كريك» الريفي فائق الحصرية في ولاية فلوريدا، بعد سنوات من المحاولات والجهود للتقرب من أعضاء النادي وسكان الجزيرة التي يطلق عليها اسم «مخبأ المليارديرات».

وأفاد مصدر مطلع بأن «إشعاراً بالعضوية» سيتم إرساله قريباً إلى العائلة، مؤكداً أن «آل كوشنر انضموا بالفعل إلى هذا النادي».

وكان موقع «بيج 6» قد انفرد في عام 2020 بنشر خبر شراء الزوجين قطعة أرض تزيد قيمتها على 30 مليون دولار في الجزيرة المسورة، قبل أن يضيفا إليها المزيد من العقارات منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من امتلاكهما عقاراً في الجزيرة، بدا في ذلك الوقت أن الزوجين لم يحظيا باستقبال حافل من أعضاء النادي، بسبب المشاعر غير المرحبة تجاه الرئيس دونالد ترامب.

وفي 13 يناير 2021، عقب أحداث «الكابيتول» مباشرة، ذكر مصدر لموقع «بيج 6» أن قواعد النادي النخبوي تجعل من الممكن رفض أي عضو جديد إذا اعترض عضو واحد فقط على انضمامه.

إلا أن وضع إيفانكا وكوشنر كان مختلفاً، حيث كان هناك عدد كبير من الأعضاء يعترضون على انضمامهما، لاسيما في أعقاب أحداث السادس من يناير 2021.

وقال المصدر في ذلك الوقت، إن بإمكان جاريد وإيفانكا تناول الغداء مع زملائهما «الوطنيين» في منتجع «مار-أ-لاغو»، في إشارة إلى منتجع ترامب الشهير في فلوريدا.

ومنذ ذلك الحين، بذل الزوجان جهوداً متواصلة للتعرف إلى جيرانهما الجدد والتقرب من أعضاء النادي، في محاولة لتحسين فرص حصولهما على العضوية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مقال نشرته في أغسطس الماضي أن الزوجين كانا يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن كوشنر أصبح عضواً في مجلس إدارة قرية «إنديان كريك»، كما حضر الزوجان عدداً من فعاليات الأعضاء، في حين تمت دعوة الرئيس ترامب إلى ملعب الغولف من جانب أعضاء حاليين في النادي. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على توجهات النادي الحالية قوله إن «الوضع الاجتماعي يتغير»، مضيفاً أن «جاريد وإيفانكا يقتربان أكثر فأكثر من الحصول على عضوية النادي».

غير أن ترامب وكوشنر لم يكونا وحدهما اللذين بذلا الوقت والجهد في محاولة الوصول إلى عضوية النادي، حيث يشتهر «إنديان كريك» بإجراءاته البطيئة والمعقدة لقبول الأعضاء الجدد، والتي قد تستغرق سنوات.

ويقع النادي في جزيرة راقية بالقرب من ميامي، ويستقبل أعضاء من داخل الحي وخارجه، فيما يقال إن الجزيرة لا تضم سوى 41 مسكناً.

ويحاول الملياردير الأميركي جيف بيزوس وزوجته لورين سانشيز، اللذان يمتلكان عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 234 مليون دولار موزعة على ثلاثة عقارات في الجزيرة، الحصول على عضوية النادي، إلا أنهما لم ينجحا في ذلك حتى الآن. وكان بيزوس قد اشترى أول عقار له في الجزيرة عام 2023.

وكان مصدر سابق قد صرح لموقع «بيج 6» بأن الزوجين البارزين من المرجح أن يحصلا في نهاية المطاف على العضوية، لكن عليهما الانتظار لفترة أخرى لم يتم تحديد مدتها.

وقال المصدر: «لن يعمل أحد على تسهيل الأمر على بيزوس لمجرد أنه ملياردير، لأن هذه ليست ميزة بالنسبة إلى سكان النادي، فجميعهم من أصحاب المليارات. ينبغي عليه حضور فعاليات النادي. ولا يمكنك ببساطة الانتقال إلى هناك والاعتقاد بأنك ستنضم. وينطبق هذا على الجميع». عن «بيج 6»

• جيف بيزوس وزوجته لورين سانشيز يحاولان الحصول على عضوية «النادي».