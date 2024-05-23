الكويت.. مشادة هاتفية بين ضابطي شرطة يعملان في المطار… وإطلاق نار

أفاد مصدر أمني كويتي بحصول مشادة بين ضابطي شرطة يعملان في مطار الكويت، تخللها تهديد وإطلاق نار.

وبحسب إفادة المصدر لـصحيفة «الراي» الكويتية ، تتلخص الواقعة بأن «ضابطاً برتبة ملازم أول، اتصل هاتفيا بمسؤوله المباشر، برتبة عقيد، وبدأ يهدده بسبب خلاف أثناء العمل، وبعدها حضر الضابط الملازم إلى مكان عمله في المطار

وبعدها حضرالملازم أول إلى مبنى الإدارة في المطار وعندما شاهد العقيد أخرج مسدسه وأطلق طلقة واحدة في الهواء وهرب».

وأضاف المصدر أن «العقيد سجل قضية تهديد بحق الملازم، حيث صدر قرار من المحقق بإلقاء القبض على الملازم الذي تبين أنه غادر الكويت عن طريق المطار قبل أن يصدر قرار بمنعه من السفر».