ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 149

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع.

وامتدَ مركز الزلزال بين إقليمي قانسو وتشينغهاي، وكان قانسو الأكثر تضررا من الزلزال.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار. وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 ديسمبر كانون الأول.

وفي تشينغهاي غربي قانسو، لقي 32 شخصا حتفهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى الساعة 11 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أمس، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.