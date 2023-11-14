وفاة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في حريق بأحد منازل لندن

لقي خمسة أفراد من عائلة واحدة حتفهم، من بينهم ثلاثة أطفال، جراء حريق في منزل بغرب لندن.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن إدارة الإطفاء في لندن قولها إنه تم ارسال 10 سيارات إطفاء ونحو 70 من رجال الإطفاء لإخماء الحريق في "تشانيل كلوز" في "هونسلو".

وأوضحت أن الحريق تسبب في تدمير الطابق الأرضي والطابق الأول من المنزل وألحق أضرارا بجزء من السقف، وتوفي خمسة أشخاص في الطابق الأول بمكان الحريق.