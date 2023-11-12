حريق هائل يتسبب في إغلاق طريق سريع بالولايات المتحدة

سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ما أدى لإغلاق الطريق مؤقتاً، بحسب السلطات.

وتسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، أمس السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10.

وقالت السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى اليوم الأحد، وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل ستة ملاعب كرة قدم.