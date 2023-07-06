مفاجأة مرعبة في غرفة فندقية

نشرت امرأة من فلوريدا على حسابها في "فيسبوك" ما اشتبهت في أنه "جنين" ميت في غرفتها بالفندق، لكنها علمت لاحقا أن الكيس المملوء بالسوائل الحماراء يحتوي بالفعل على النبيذ والقيء الذي تركه ضيف سابق.

كتبت آش وايت على وسائل التواصل الاجتماعي أنها حجزت غرفة في "فندق تالاهاسي هيلتون جاردن إن" أواخر الشهر الماضي وأدركت بسرعة أن الغرفة كانت في حالة من الفوضى ولم تزورها عاملات خدمة الغرف.

كانت وايت في البداية تشعر بالاشمئزاز من سرير غير مرتب وأكياس قمامة.

لكن غضبها تصاعد عندما فتحت خزانة ورصدت كيساً بلاستيكيا مليئاً بسائل أحمر أثار مخاوفها.

أصيبت بالرعب مما رأته، فاتصلت بموظفي الفندق لتفقد الكيس.

أخبرت موظفة خدمة الغرف النزيلة التي أصابها الرعب بلا مبالاة أنه من المحتمل أن يكون ما في الكيس جنيناً مجهضاً، وأضافت: "هذا يبدو وكأنه جنين مجهض. نحن فقط سنأخذه".

تظهر لقطاتها عاملاً يحمل الكيس خارج الغرفة.

تم استدعاء الشرطة في النهاية إلى مكان الحادث للتحقيق.

واضطرت وايت بعد تجربتها المرعبة أن تلغي الحجز لتسترد ثمنه، فأخذت نقاطاً من سلسلة الفنادق كتعويض.

لكن متحدثا باسم هيلتون قال لاحقاً لصحيفة "فلوريدا ستاندرد" إن اختبارات الطب الشرعي كشفت عن مادة أقل شبهة ولكنها مثيرة للاشمئزاز للغاية في الحقيبة. كان مجرد نبيذ أحمر وقيء بشري. وتم إغلاق الواقعة".