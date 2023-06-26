طيار مصري يفاجئ والدته ويقود بها "طائرة الحجاج" (فيديو)

فاجأ الطيار المصري عبدالله محمد بهي، والدته بقيادة الطائرة التي أقلتها لأداء مناسك الحج، ووثق ذلك في فيديو حقق تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة العربية عن "عبدالله" قوله إنه يعمل مساعد طيار في شركة مصر للطيران، ورتب بالتنسيق مع زملائه أن يقود الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج، دون أن يخبرها.

وأضاف أنه خرج مع والدته من المنزل لتوصيلها مرتدياً زي الطيران الرسمي وأبلغها بأنه سيقوم بتوصيلها إلى المطار وبعدها سيكون ضمن طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للكويت، ثم فاجأها لحظة صعودها للطائرة المتجهة إلى الأراضي المقدسة بأنه ضمن طاقم الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج، وسط سعادة بالغة من زملائه.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن "عبد الله" قوله: "الناس كلها فرحانة بوالدتي وربنا يقدرني على سعادتها دايماً".

وحقق الفيديو الذي نشره الطيار على حسابه بموقع "أنسغرام" ما يزيد عن مليونين و600 ألف مشاهدة منذ نشره قبل ثلاثة أيام وحتى الآن.