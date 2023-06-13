مصرع 100 من المعازيم في لحظة واحدة.. مأساة مروعة في حفل زفاف بنيجيريا

قتل نحو 100 شخص عندما غرق قارب يحمل أفراداً عائدين من حفل زفاف شمالي نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة وسكان محليون اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما ذكرت عدد من وسائل الإعلام الغربية، ومن بينها وكالة "أسوشيتد برس"، وصحيفة "الغارديان"، وشبكة "إن بي سي نيوز".

وانقلب القارب صباح أمس الإثنين في نهر نيجر بولاية كوارا القريبة من ولاية نيجر، وفقاً لما قاله المتحدث باسم الشرطة أوكاسانمي أجايي.

وأضاف: "غرق القارب وقتل نحو 100 شخص."

وكان الضحايا، ومنهم نساء وأطفال، عائدين من حفل زفاف ليلي في قرية إيغبوتي بولاية نيجر، حسبما أوضح أحد السكان ويدعى عثمان إبراهيم، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي ناجين.