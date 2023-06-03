أوّل صورة وتعليق من وليّ عهد الأردن بعد زواجه من الأميرة رجوة

نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، أول صورة له مع زوجته الأميرة رجوةُ الحسين بعد عقد قرانهما، الخميس، بمراسم احتفالية حضرها المئات من أفراد العائلات الملكية وكبار الشخصيات من المنطقة والعالم.

وقال الأمير الحسين في تعليقه على صورة له مع زوجته نشرها على صفحته بانستغرام: “أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه."

