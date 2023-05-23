سلمان رشدي يعلن استئنافه الكتابة بعد تكريمه في بريطانيا

أعلن الكاتب سلمان رشدي، اليوم الثلاثاء، أنّه استأنف الكتابة بعد تسعة أشهر من تعرضه لهجوم بسكين في الولايات المتحدة كاد يودي بحياته.

ووقف الكاتب البالغ 75 عاماً، وهو يرتدي نظارة إحدى زجاجتيها داكنة، أمام عدسات المصورين عقب منحه وساماً في قلعة وندسور في غرب لندن من الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث. وأعلن استئنافه الكتابة.

وقال سلمان رشدي بعد أقل من أسبوع على ظهوره علناً في نيويورك للمرة الأولى منذ تعرضه للهجوم: "تعافيت جيداً، وتمكنت تالياً من المجيء إلى هنا"، مضيفاً: "تعيّن عليّ أن أنتظر وقتاً كافياً للقيام بخطوة مماثلة".

وكان رشدي أصيب بجروح خطرة لدى مشاركته في 12 أغسطس الماضي في مؤتمر في تشوتوكوا في شمال غرب ولاية نيويورك، جراء هجوم بسكين نفذه شاب أميركي من أصل لبناني اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

وأعلن وكيله أندرو ويلي أن رشدي فقد البصر في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.