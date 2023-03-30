ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاقات الأرضية في الإكوادور إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاقات الأرضية في جنوب الإكوادور إلى 14 قتيلا وفق ما أعلنته أمس السلطات.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالي 67 مفقودا في بلدة ألاوسي التي جرفتها سيول من الطين والأتربة وطمرت أجزاء منها.

وانهار جزء كبير من سفح جبل جراء الأمطار الغزيرة ليل الأحد على البلدة التي تقع جنوب العاصمة كيتو، ما أدى إلى تدمير أو تضرر نحو 163 منزلا فيها، حسبما ذكرت إدارة الكوارث.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة شهرين في 13 مقاطعة من أصل 24 في البلاد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.