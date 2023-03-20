مأدبة بوتين للترحيب بنظيره الصيني.. لحم غزال وسمان ومأكولات بحرية

قالت قناة روسيا اليوم، إن قائمة الأطعمة التي تناولها الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الذي يزور موسكو حالياً، على مأدبة الغداء، تضمنت مقبلات من المأكولات البحرية من منطقة الشرق الأقصى، ولحم الغزال مع صلصة الكرز.

وأضافت القناة أن قائمة الطعام شملت أيضاً فطيرة السمان والفطر، وشوربة ستيرليت مع فطائر، ومشروب الرمان، وأكلة بيتشورا نيلما مع الخضار، وحلوى بافلوفا.