بالصور.. أميرة ويلز ترتدي "الحجاب" بصحبة زوجها

تداولت صحف بريطانية ووكالات أنباء صور لأميرة ويلز كيت ميدلتون بصحبة زوجها الأمير ويليام ولي عهد العرش البريطاني، وهي ترتدي الحجاب أثناء زيارتها لأحد المراكز الإسلامية في غرب لندن.



وقالت صحيفة "ذا صن" إن ويليام وزوجته زارا مركز هايز الإسلامي لدعم الحملة البريطانية لجمع تبرعات لضحايا كارثة الزلزال المدمر في تركيا وسورية.



وأضافت الصحيفة أنه تم جمع 121 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، موضحة أن ويليام وكيت وجها الشكر للمشاركين في جهود الإغاثة والمتبرعين، وأكدت كيت أن الحملة تظهر قوة المجتمع.