ترامب يوزع وجبات "ماكدونالد" مجانية على سكان "شرق فلسطين"

أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بـ "مجموعة لطيفة" من وجبات "ماكدونالدز" لمن يتجاوب مع دعوته في مدينة شرق فلسطين بولاية أوهايو، أمس الأربعاء، وأعلن أنه يعرف قائمة الطعام أفضل من أي شخص في المطعم نفسه، بما في ذلك الموظفين.

ومن المعروف أن ترامب يعتبر "ماكدونالد" أحد أكثر مطاعم الوجبات السريعة المحببة لديه، ولذلك صرح قائلاً لموظفي البيع: "أنا أعرف هذه القائمة أفضل منكم"، وذلك قبل أن يشير إلى أنه سيهتم بوجبات الطعام لشرطة المدينة وإدارات الإطفاء، وكل شخص في المطعم.

ووفقاً لمواقع أميركية، قام ترامب بجولة في شرق فلسطين، بولاية أوهايو، بعد ثلاثة أسابيع من خروج قطار عن مساره أدى إلى انتشار مواد كيميائية سامة في بيئة المدينة.

ووفقًا لصهره جاريد كوشنر، فإن طلبه هو "بيج ماك، وفيليه سمك، والبطاطا المقلية، ومخفوق الفانيليا".

في وقت سابق أمس الأربعاء، وزع ترامب، الذي أطلق حملته الرئاسية لعام 2024 في نوفمبر، 13 خزاناً متنقلاً من مياه الينابيع التي تحمل علامة ترامب التجارية على سكان شرق فلسطين وسط مخاوف من تلوث إمدادات المياه في المنطقة بعد حادث القطار الذي كان يحمل مواداً كيماوية سامة في المنطقة.