للمرة الثالثة.. الرئيس الأميركي يفقد توازنه ويتعثر على سلم طائرة الرئاسة (فيديو)

واجه الرئيس الأميركي جو بايدن، مرة أخرى مشاكل في الحفاظ على توازنه، الأربعاء، حيث تعثر في درجات طائرة الرئاسة في طريق عودته إلى المنزل من بولندا.

وسقط بايدن، 80 عامًا، للأمام في منتصف الطريق تقريبًا أثناء محاولته الصعود إلى الطائرة في مطار وارسو شوبان. وسرعان ما وقف الرئيس واستمر في الصعود إلى الباب، ثم لوح بيديه قبل دخول مقصورة الطائرة.

وهذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يسقط فيها الرئيس بايدن أثناء محاولته الصعود على متن طائرة الرئاسة.

في مارس 2021، تعثر بايدن مرتين قبل أن يصطدم بالسطح أثناء محاولته المغادرة إلى جورجيا.

في ذلك الوقت، ألقت نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض آنذاك، كارين جان بيير، باللوم على عاصفة من الرياح في توقيت غير مناسب أدى إلى سقوط الرئيس.

في مايو من العام الماضي، بدا أن بايدن فقد توازنه لفترة وجيزة أثناء صعوده درجات طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز الجوية في طريقه إلى إلينوي.

في تلك المناسبة، ضبط القائد العام للجيش الأميركي نفسه في الوقت المناسب لمنع السقوط وأمسك بالدرابزين بإحكام بيده اليمنى وهو يسير إلى الطائرة.

في الشهر التالي، ترنح الرئيس مرة أخرى أثناء صعوده الدرج قبل السفر إلى لوس أنجلوس لحضور قمة الأميركتين - وتسجيل مقابلة مع برنامج "Jimmy Kimmel Live".

كان من المقرر أن يعود بايدن إلى واشنطن ليلة الأربعاء بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لأوروبا الشرقية لإحياء ذكرى الحرب في أوكرانيا، والتي أبرزتها الزيارة المفاجئة يوم الاثنين إلى كييف.

ولكبر سنه، استخدم الجمهوريون تعثرات بايدن كدليل على أنه ليس لائقًا بدنيًا ولا عقليًا للمنصب.

وبعد أن خضع بايدن لفحص جسدي الأسبوع الماضي، أشار طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، في تقرير مؤلف من خمس صفحات إلى أن مشية الرئيس كانت شديدة بسبب "التهاب المفاصل الشديد في العمود الفقري، والتهاب المفاصل الخفيف بعد الكسر في القدم، والاعتلال العصبي الخفيف في القدمين".

أوكونور ، الذي لم يتم اعطاء مجال لأسئلة من وسائل الإعلام حول تقريره، لم يقدم أي تقييم في تقريره عن الحالة العقلية للرئيس، والتي طلبها العديد من الجمهوريين في الكونغرس في الأشهر الأخيرة.