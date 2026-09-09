مسيّرة كادت تصيب طائرة زيلينسكي أثناء توجهه الى أوسلو

قال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره الأربعاء إن طائرة تقلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مولدوفا إلى أوسلو للمشاركة في جنازة الملك هارالد الخامس، كادت أن تُصاب بطائرة مسيّرة.

وقال ستوره لهيئة الإذاعة النروجية العامة "إن آر كاي"، إن رحلة زيلينسكي كانت على وشك أن تُصاب بطائرة مسيّرة عند إقلاعها من مولدوفا. هذه هي الحقيقة التي يعيشها الرئيس الأوكراني الذي وصل الى أوسلو الثلاثاء لحضور الجنازة التي أقيمت الأربعاء.