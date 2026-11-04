طيران الإمارات: إقرار صحي للمسافرين إلى الولايات المتحدة

قالت طيران الإمارات إنه يتعين على جميع المسافرين المغادرين إلى الولايات المتحدة، اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي يوم 3 نوفمبر 2026، تعبئة وتوقيع نموذج إقرار قبل إنهاء إجراءات السفر، ما لم ينطبق عليهم أحد الإعفاءات الرسمية.

وأوضحت الشركة على موقعها الشبكي أن الإقرار يؤكد عدم وجود المسافر في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الـ21 السابقة للصعود إلى الطائرة، مع ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة وصحيحة.

ويشمل هذا الإجراء أيضاً المسافرين الذين يتوقفون في الولايات المتحدة لاستكمال رحلاتهم إلى وجهات أخرى.

وأكدت طيران الإمارات أن كل مسافر مطالب بتقديم إقرار منفصل،. ودعت الشركة المسافرين إلى طباعة النموذج من الموقع الإلكتروني للحكومة الأميركية واستكماله، ثم تقديم النسخة الورقية عند إنجاز إجراءات السفر للتحقق منها.

وبالنسبة للمسافرين العابرين عبر الولايات المتحدة، أوضحت الشركة أن عملية التحقق من الإقرار قد تتم عند بوابة الصعود إلى الطائرة.