"طالبان" تمنع الاحتفال بعيد الحب.. ومتاجر الزهور بلا زبائن

بقيت متاجر بيع الأزهار في العاصمة الأفغانية كابول مهجورة في ظلّ منع حركة "طالبان" سكّان أفغانستان من الاحتفال بعيد الحب في 14 فبراير، حسبما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وانتشر عشرات بائعي الأزهار في شوارع العاصمة الأفغانية وحولهم مئات الورود الحمر وبالونات على شكل قلب ودمى حمر محشوة، لكن ما من زبائن.

وظهر على واجهة متجر ملصق من وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الأفغانية، يوجه إلى "تجنّب الاحتفال بعيد العشّاق".

وقام موظفون في الوزارة بدوريات في الحيّ، برفقة حرّاس مسلّحين للإشراف على تطبيق منع الاحتفال.