شاهد.. لحظة اعتقال مقاول بناء تركي

كشفت كاميرا مراقبة لحظة اعتقال مقاول بناء تركي شهير بعد محاولته الهرب عبر مطار إسطنبول، إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في ولاية هاتاي جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا.

وقالت الشرطة أن المقاول اعتقل خلال استعداده لركوب طائرة بمطار إسطنبول متجها إلى الجبل الأسود ، وجرى احتجازه رسميا أمس السبت.

وانتهى بناء المجمع السكني الراقي "رينيسانس ريزيدنس" المكون من 12 طابقا قبل عشر سنوات. ولم ترد معلومات عن القتلى في المبنى الذي كان يضم 249 شقة.