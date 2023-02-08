طفلة سورية من تحت الأنقاض: "عمو أمي وإخواتي جوا بس ميتين"

أظهر مقطع فيديو متداول نشره أحد عمال الانقاذ في سورية أن طفلة سورية تتحدث لفرق الإنقاذ في إدلب بعد إخراجها من تحت الأنقاض.

وقالت الطفلة إيلاف (10 سنوات) إن إخوتها وأمها معها تحت الأنقاض، ولكن قتلهم الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سورية وجنوب تركيا.

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسورية جراء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين إلى أكثر من 11 ألفا اليوم الأربعاء.