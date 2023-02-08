بالفيديو.. أول رشفة مياه من غطاء زجاجة

نجحت جهود الإنقاذ التركية من انتشال طفل سوري يدعى محمد أحمد، قضى 48 ساعة محاصرا تحت انقاض مبنى منهار كلياً في مدينة أنطاكيا بعد الزلزال المدمر.

وشوهد الطفل في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتناول أول رشفة مياه من خلال غطاء زجاجة فور الوصول إليه من قبل رجال الإنقاذ، فيما كان الطفل في حالة مرهقة جدا بعد 48 ساعة في الظلام مطموراً بالتراب.

وشارك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً "أحسنت يا محمد. أنطاكيا".