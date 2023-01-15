ابتلعتها بالخطأ.. تدخل منظاري ينقذ سعودية من إبرة خياطة!

نجح فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في الثلاثين من عمرها، ابتلعتها عن طريق الخطأ.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر تجمع القصيم الصحي، أن تخصصي بريدة استقبل الحالة المرضية التي كانت محولة من أحد المستشفيات نتيجة لشدة معاناتها من آلام في منطقة البطن لوجود الإبرة بداخلها.

وأوضح التجمع أنه من خلال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت للمريضة تبين وجود ثقب في جدار معدة المريضة ناجم عن انغراس الإبرة فيها، ما يستدعي سرعة استخراجها لعدم تضرر المعدة بشكل أكبر.

وأوضح أن الفريق الطبي قرر تنويم المريضة في قسم الجراحة وإجراء عملية عاجلة لها عبر تقنية منظار المعدة لإزالة الجسم الحاد من داخل معدة المريضة، وذلك بعد تركيب أنبوب وقائي للمريء وتم استخراج الإبرة دون الحاجة إلى جراحة تقليدية.

وأضاف التجمع، أنه وبعد تكلل العملية المنظارية بالنجاح، تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام قبل خروجها من المستشفى وهي تتمتع بالصحة والسلامة ، لافتاً إلى أن هذا النوع من التدخل الطبي التقني يأتي ضمن إجراء العمليات التي تنفذ دون شق جراحي للمرضى.

