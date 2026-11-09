«صحة دبي» تحذر من 3 مخاطر لـ «عضات» حيوانات برية

حددت هيئة الصحة بدبي ثلاثة مخاطر للتعرض لعضات أو خدوش الحيوانات البرية أو السائبة، إلى جانب خمسة إجراءات وخطوات يجب اتباعها عند التعرض لأي عضة أو خدش، مؤكدة عدم الاستهانة بأي إصابة حتى وإن بدت بسيطة، لما قد يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأوضحت الهيئة أن تلك المخاطر تشمل «الإصابة بالتهابات جلدية، وحدوث مضاعفات في الجروح، وانتقال بعض الأمراض المعدية إلى الإنسان»، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات التالية: «غسل مكان الإصابة فوراً بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، واستخدام مطهر مناسب إن توافر، وتغطية الجرح بضماد نظيف، وطلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن، واتباع تعليمات الطبيب بشأن العلاج والمتابعة»، بينما يقوم الطبيب بتقييم الحاجة إلى تناول مضاد حيوي أو الحصول على لقاحات، مثل الكزاز وداء الكلب، أو اتخاذ أي إجراءات وقائية أخرى عند الضرورة.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الصحة بدبي في «دليل التوعية المجتمعية للتعامل مع الحيوانات البرية والسائبة»، اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، أن أفراد المجتمع قد يصادفون حيوانات سائبة أو برية في بعض المناطق السكنية أو المرافق العامة، مشيرة إلى أن بعضها قد يبدو هادئاً، إلا أن الاقتراب منها أو إطعامها أو محاولة التعامل معها، قد يشكل خطراً على الصحة والسلامة، مؤكدة أن اتباع الإرشادات الوقائية المناسبة يساعد على حماية الأفراد والأسر، والحفاظ على الحيوانات والحد من مخاطرها، بما يعزز صحة وسلامة المجتمع بشكل عام، وبينت أن حيوانات سائبة عدة ليست عدوانية، إلا أنها قد تشعر بالتهديد عند الاقتراب منها، أو تدافع عن صغارها أو طعامها أو مأواها، كما قد تفزع من الحركات المفاجئة أو الأصوات العالية، وتحمل طفيليات أو أمراضاً معدية، وقد تعض أو تخدش عند شعورها بالخوف أو التهديد، لافتة إلى أن إطعام الحيوانات السائبة قد يؤدي إلى عودتها بشكل متكرر إلى المناطق السكنية والمرافق العامة، ما يزيد فرص الاحتكاك بها وتعريض أفراد المجتمع للمخاطر.

ودعت الهيئة عند مواجهة حيوان بري أو سائب إلى اتباع خمسة إجراءات تشمل «الحفاظ على الهدوء وتجنب أي حركة مفاجئة قد تثير الحيوان، وترك مسافة آمنة وعدم محاولة الاقتراب منه، والسماح له بالابتعاد دون إعاقة حركته أو محاصرته، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب منه أو محاولة لمسه، والإبلاغ عن أي حيوان مصاب أو مريض أو يُظهر سلوكاً عدوانياً عبر الرقم المجاني لبلدية دبي 800900».

وأكدت ضرورة تجنب الاقتراب من الحيوان أو لمسه أو الإمساك به، وإطعامه أو ترك بقايا الطعام في الأماكن العامة، ومطاردته أو استفزازه، والاقتراب من الحيوانات التي تبدو مريضة أو مصابة. وشددت على أهمية حماية الأطفال، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بعضات أو خدوش الحيوانات، داعية إلى تعليمهم عدم الاقتراب من الحيوانات البرية أو السائبة أو لمسها، وعدم إزعاجها أثناء الأكل أو النوم أو رعاية صغارها، وإبلاغ الوالدين أو أحد البالغين فور التعرض لأي عضة أو خدش.

وأوضحت الهيئة أن التعرض لعضة أو خدش من الحيوانات البرية أو السائبة، قد يؤدي إلى التهابات جلدية ومضاعفات في الجروح، وانتقال بعض الأمراض المعدية إلى الإنسان، مشددة على عدم الاستهانة بأي إصابة حتى وإن بدت بسيطة.

وأوصت الهيئة عند التعرض لعضة أو خدش، بغسل مكان الإصابة فوراً بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، واستخدام مطهر مناسب إن توافر، وتغطية الجرح بضماد نظيف، وطلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن، واتباع تعليمات الطبيب بشأن العلاج والمتابعة، مشيرة إلى أن الطبيب سيقيّم الحاجة إلى مضاد حيوي أو لقاحات، مثل الكزاز وداء الكلب، أو أي إجراءات وقائية أخرى عند الضرورة.

وأكدت أن سلامة المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن كل فرد يؤدي دوراً مهماً في تعزيزها، من خلال الالتزام بالتطعيمات وفق التوصيات الطبية.

• 5 إجراءات للتعامل مع عضات الحيوانات، أبرزها تغطية الجرح بضماد نظيف، وطلب المشورة الطبية في أسرع وقت ممكن.