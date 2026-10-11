تُسبّب حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان .. مشروبات إحذر تناولها على معدة فارغة

يبدأ كثيرون يومهم بفنجان من القهوة أو كوب من العصير، دون الانتباه إلى أن بعض المشروبات قد تتسبب باضطرابات هضمية عند تناولها على معدة فارغة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون الحموضة أو ارتجاع المريء.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث" الصحي، فإن تأثير هذه المشروبات يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن ثلاثة أنواع منها قد تزيد احتمالات الشعور بحرقة المعدة والانتفاخ والغثيان.

القهوة

رغم فوائد القهوة في تعزيز اليقظة والتركيز، فإن تناولها قبل الإفطار قد يحفز إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالحرقة أو الارتجاع.

وقد يسبب الكافيين أيضًا العصبية وتسارع ضربات القلب، خصوصًا عند الإفراط في استهلاكه، بينما يعاني بعض المصابين بالقولون العصبي تقلصات أو إسهالًا بعد شرب القهوة.

كما يحفز الكافيين إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط باستجابة الجسم للتوتر، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن شرب القهوة على الريق يسبب اضطرابًا هرمونيًا مزمنًا.

عصائر الحمضيات

يُعد عصير البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين "سي"، إلا أن حموضته الطبيعية قد تزيد الانزعاج لدى المصابين بارتجاع المريء أو قرحة المعدة.

وينصح المختصون الأشخاص الذين يشعرون بالحرقة بعد تناوله بشربه مع وجبة الطعام بدلًا من تناوله منفردًا، من دون وجود دليل قوي على أن شربه على الريق يمنح فوائد صحية إضافية.



المشروبات الغازية

قد يؤدي تناول المشروبات الغازية قبل الطعام إلى تراكم الغازات داخل المعدة، ما يزيد التجشؤ والانتفاخ، وقد يفاقم أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص.

وتوضح اختصاصية التغذية كريستن كارلي أن الغازات قد تسهم في دفع محتويات المعدة الحمضية نحو المريء، مسببة الشعور بالحرقة.

وللحد من هذه الأعراض، يُنصح بتقليل المشروبات المسببة للانزعاج، وتناولها ببطء، ومراقبة استجابة الجسم لها، بدلًا من اعتبارها ضارة للجميع.

