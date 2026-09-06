دعامة ذكية قابلة للتحلل لعلاج تسربات المعدة بعد جراحات إنقاص الوزن

طوّر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي دعامة جديدة للمعدة، مصممة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وقابلة للتحلل الحيوي، في ابتكار قد يسهم في تحسين علاج التسربات المعدية التي تعد من المضاعفات الخطرة التي قد تحدث بعد جراحات إنقاص الوزن.

وتحمل الدعامة اسم BRIDGE، وهي اختصار لعبارة Biodegradable aRchitected Internal DrainaGE.

وتجمع الدعامة بين تصميم داخلي شبكي متطور ومواد قابلة للتحلل، ما يساعد على تحسين تصريف السوائل، وتحللها بشكل آمن بعد انتهاء مهمتها، بدلاً من خضوع المريض لإجراء طبي آخر لإزالتها.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Device العلمية، وتستند إلى دعامة على شكل الزهرة سبق للفريق البحثي تطويرها. وتختلف الدعامة الجديدة عن الدعامات المستخدمة حالياً، إذ صُممت لتلبية احتياجات المعدة، مع استخدام مادة قابلة للتحلل بعد انتهاء العلاج.

واعتمد الباحثون في تطوير الدعامة على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء شبكة داخلية، تعزز مرونتها وتحسن تدفق السوائل في الوقت نفسه.

وأظهرت الاختبارات أن التصميم الجديد ضاعف كفاءة التصريف مقارنة بالدعامات التقليدية، كما تمكّن من تحمل انحناءات أكبر بأكثر من سبع مرات من دون حدوث انثناء حاد.