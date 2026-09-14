الصين مشغولة براحة الطلاب .. مقاعد مدرسية تتحول إلى أسرّة للقيلولة

تتجه المدارس في مختلف أنحاء الصين إلى تغيير الطريقة التي يحصل بها الطلاب على قسط من الراحة خلال يومهم الدراسي، مع التوسع في توفير مقاعد ومكاتب تتيح لهم الاستلقاء وأخذ قيلولة مريحة خلال فترة الظهيرة، بدلًا من النوم على المكاتب في أوضاع قد تسبب إجهادًا للرقبة والذراعين.

وفي مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي، تتضمن مشروعات تحسين مستوى المعيشة لعام 2026 توفير 468 مجموعة من معدات القيلولة المخصصة لمدارس التعليم الإلزامي، وبدأت بعض المدارس المحلية بالفعل في استخدام هذه المعدات، بما يتيح للطلاب الاستغناء عن النوم على المكاتب بطريقة غير مريحة.

وتتميز المعدات الجديدة بمساند ظهر قابلة للتعديل ومقاعد يمكن تمديدها، بحيث تُستخدم ككراسي عادية أثناء الحصص الدراسية، بينما يمكن تحويلها بسهولة خلال فترة استراحة الغداء إلى مقاعد استرخاء صغيرة تتيح للطلاب الحصول على قيلولة في وضع أكثر راحة.

ويسهم التصميم الجديد في تقليل الضغط على الرقبة والذراعين الناتج عن انحناء الطلاب فوق المكاتب أثناء النوم، ما يوفر ظروفًا أفضل للراحة خلال منتصف اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين قد أصدرت في سبتمبر 2025 معيارًا فنيًا وطنيًا لمكاتب وكراسي القيلولة الخاصة بالطلاب، ويتضمن المعيار عددًا من المتطلبات المتعلقة بارتفاع المقاعد، وزوايا الإمالة، والمساحة الموجودة أسفل المكاتب، فضلًا عن متانة المواد المستخدمة، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ومراحل نموهم.

وتخصص المدارس الابتدائية والثانوية في الصين عادة نحو ساعتين يوميًا لفترة الغداء والراحة، في إطار الجدول الدراسي المعتاد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات التي تبنتها الصين خلال السنوات الماضية لتعزيز حصول الطلاب على قسط كافٍ من النوم والراحة، ففي عام 2021، أصدرت وزارة التربية والتعليم إشعارًا بشأن تعزيز إدارة نوم الطلاب، حددت خلاله فترات النوم الموصى بها، وشجعت المدارس التي تتوافر لديها الإمكانات على توفير وقت كافٍ للراحة خلال فترة الغداء.