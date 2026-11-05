هل يكون فمك مُرّاً في الصباح ؟ هذه هي الأسباب

كشفت أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي أن الاستيقاظ مع طعم مر في الفم وإرجاع السبب إلى وجبة العشاء في الليلة السابقة من الأخطاء الشائعة، إذ قد يكون السبب ارتجاع محتويات الاثني عشر إلى المعدة والمريء.

ووفقا للدكتورة يكاتيرينا كاشوخ،، فإن أحد الأسباب المحتملة للشعور بطعم مر في الفم عند الاستيقاظ من النوم هو الارتجاع المعدي الاثني عشري.

وقالت: "يظهر الطعم المر عندما ترتد محتويات الاثني عشر إلى المعدة، ومنها إلى المريء، حيث تؤدي العصارة الصفراوية إلى تهييج بطانة المعدة والمريء، وقد يتسبب التعرض المطول لها في حدوث التهابات وتآكلات".

وتساعد العصارة الصفراوية بطبيعة الحال على هضم الدهون، لكن وصولها إلى أجزاء أخرى من الجهاز الهضمي قد يؤدي إلى تهييج الأغشية المخاطية.

وأوضحت الطبيبة أن الشعور بالمرارة وحده لا يكفي لتشخيص هذه الحالة، إذ قد يرتبط أيضا بمشكلات صحية أخرى، مثل الارتجاع المعدي المريئي أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. ومن العلامات التحذيرية تكرار هذا العرض بانتظام، خاصة إذا ترافق مع أعراض مزعجة أخرى.

وقالت: "يستدعي الشعور بطعم مر في الفم الانتباه إذا تكرر بصورة متقطعة أو استمر لفترة طويلة، ولا سيما إذا صاحبه حرقة في المعدة، أو تجشؤ مصحوب بطعم حامض، أو شعور بالامتلاء بعد تناول الطعام، أو ألم في الجزء العلوي من البطن، وخاصة في الجانب الأيمن أسفل الأضلاع".

وأضافت كاشوخ أن غثيان الصباح والقيء المصحوب بالعصارة الصفراوية وفقدان الشهية والوزن دون سبب واضح، كلها أعراض تستدعي اهتماما خاصا. كما شددت على ضرورة عدم تجاهل اجتماع الطعم المر في الفم مع اصفرار الجلد، أو تحول لون البول إلى الداكن، أو شحوب لون البراز، إذ قد تشير هذه العلامات إلى أمراض الكبد.

ونصحت الطبيبة بمراجعة أخصائي عند تكرار الأعراض، بدلا من اللجوء إلى العلاجات المنزلية، موضحة أن الطبيب قد يوصي، بعد الفحص وتقييم الأعراض المصاحبة، بإجراء تنظير للمعدة والمريء، وفحص البطن بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحاليل الدم لتقييم وظائف الكبد.

وقالت: "قد يشير ارتفاع مستويات البيليروبين وإنزيم غاما غلوتاميل ترانسفيراز (GGT) والفوسفاتاز القلوي إلى ركود العصارة الصفراوية، في حين قد يدل ارتفاع إنزيمي ناقلة أمين الألانين (ALT) وناقلة أمين الأسبارتات (AST) على تلف خلايا الكبد".

وقد يتحقق الطبيب أيضا مما إذا كان الانزعاج مرتبطا بالأدوية التي يتناولها الشخص، إذ يمكن لبعض الأدوية، بما فيها مضادات الالتهاب، أن تسبب آثارا جانبية مماثلة. لكن لا ينبغي للمريض التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة له من تلقاء نفسه.

وأكدت الطبيبة أن الشعور بطعم مر في الفم صباحا لا يدل بالضرورة على وجود مرض خطير، فقد تكون أسبابه غذائية، مثل تناول وجبة عشاء دسمة في وقت متأخر أو تناول أطعمة غنية بالدهون قبل النوم. ومع ذلك، فإن "تكرار هذا الطعم غير المستساغ يستدعي البحث عن أسبابه"، مشيرة إلى أن الفحص في الوقت المناسب وتعديل العادات الغذائية، واللجوء إلى العلاج عند الضرورة، تساعد جميعها على الوقاية من مزيد من الضرر للأغشية المخاطية.