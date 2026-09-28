7 أعراض تستوجب بقاء الطالب في المنزل ضمن إجراءات الوقاية الصحية

حددت إدارات عدد من المدارس 7 أعراض تستوجب بقاء الطالب في المنزل وعدم حضوره إلى المدرسة، في مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد، والعطاس المتكرر وسيلان الأنف، والإسهال أو القيء، واحمرار العين أو وجود إفرازات منها، وظهور طفح جلدي أو أعراض يُشتبه في ارتباطها بمرض معدٍ، إلى جانب التعب الشديد أو الشعور العام بالإعياء.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة عند ظهور أي من هذه الأعراض، واصطحابهم إلى أقرب عيادة أو مركز صحي لتقييم حالتهم وتلقي العلاج المناسب، مع إبقائهم في المنزل حتى التعافي التام، ضمن إجراءات وقائية تستهدف الحد من انتقال الأمراض المعدية داخل المجتمع المدرسي.

وأكدت، في تنبيهات صحية وجهتها إلى أولياء الأمور، واطّلعت عليها " الإمارات اليوم" أن التعامل المبكر مع الأعراض يمثل خط الدفاع الأول لمنع انتقال العدوى بين الطلبة، لاسيما في الفصول الدراسية والحافلات والمرافق المشتركة التي تشهد تفاعلاً مباشراً ومتواصلاً طوال اليوم الدراسي.

ووضعت المدارس آلية واضحة للتعامل مع الحالات التي تظهر أعراضها خلال الدوام، موضحة أنه في حال رصد أي علامات مرضية على الطالب، سيتم التواصل فوراً مع ولي الأمر وطلب حضوره إلى المدرسة لاصطحاب ابنه إلى العيادات الخارجية، لتقييم حالته والحصول على الرعاية والعلاج المناسبين.

وشدّدت على أهمية مراقبة الحالة الصحية للأبناء قبل توجههم إلى المدرسة، وعدم التهاون مع الأعراض الواضحة أو إعادتهم إلى مقاعد الدراسة قبل التعافي، باعتبار أن حضور الطالب المريض لا يرتبط بصحته وحدها، وإنما قد يوسع دائرة انتقال العدوى إلى زملائه والعاملين في المدرسة.

وأكدت الإدارات أن تعاون الأسر والالتزام بالإجراءات الوقائية يشكلان ركيزة أساسية لحماية البيئة التعليمية، والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر المدرسية، وتقليص فرص انتشار الأمراض المعدية بما يدعم انتظام العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة.