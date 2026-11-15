هل شرب الماء على الريق يحرق الدهون ويساعد على التخسيس؟

يتناقل الناس معلومة شائعة بأن شرب الماء فور الاستيقاظ، وقبل تناول أي طعام، يساعد على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون، وبالتالي يساعد على التخسيس، لكن ما صحة ذلك علمياً؟

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء على معدة فارغة قد يزيد استهلاك الجسم للطاقة بدرجة محدودة، كما أن تناوله قبل الوجبات قد يساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة.

ومع ذلك، لا تمثل هذه العادة وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، إذ لا تزال الأدلة العلمية محدودة، والتأثير المباشر في حرق السعرات أقل مما قد توحي به بعض الادعاءات الشائعة.

وتشير تجارب سريرية محدودة إلى أن شرب نحو 500 ملليلتر من الماء على معدة فارغة، أي ما يعادل كوبين تقريباً، قد يرفع معدل حرق السعرات بنسبة تصل إلى 30% لمدة ساعة تقريباً.

ويُفسر الباحثون هذا التأثير بعملية تُعرف باسم "التولّد الحراري المحفز بالماء"، إذ يستهلك الجسم قدراً إضافياً من الطاقة استجابة لشرب الماء، من خلال تنشيط الجهاز العصبي الودي والمساعدة على رفع درجة حرارة الماء إلى مستوى حرارة الجسم.

لكن النسبة المئوية المرتفعة لا تعني بالضرورة حرق كمية كبيرة من السعرات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن شرب كوبين من الماء قد يؤدي إلى حرق نحو 24 سعرة حرارية إضافية فقط.

لذلك، لا يُعد شرب الماء على الريق استراتيجية فعالة بمفردها لإنقاص الوزن، وإن كان يمكن أن يكون جزءاً من عادات صحية تدعم إدارة الوزن.

وقد يكون تأثير الماء في كمية الطعام المتناولة أكثر أهمية من تأثيره المحدود في معدل الحرق. فقد أظهرت دراسات صغيرة أن البالغين الذين يشربون الماء قبل تناول الطعام بنحو 30 دقيقة قد يستهلكون سعرات حرارية أقل مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.

ورغم أن الآلية الدقيقة لهذا التأثير لم تتضح بالكامل، فإن هناك عدة تفسيرات محتملة، منها زيادة الشعور بامتلاء المعدة، وتقليل الإحساس بالجوع، وربما إبطاء إفراغ المعدة، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما أن استبدال المشروبات المحلاة بالماء قبل الوجبات قد يقلل السعرات الحرارية المستهلكة، ويساعد على التحكم في الوزن على المدى الطويل.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذه الاستراتيجية قد تكون أكثر فاعلية لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، لكنها لا تغني عن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني.