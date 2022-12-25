سقوط حافلة في نهر بإسبانيا.. ومصرع 4 أشخاص

يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً كبيرة للعثور على ناجين بعد سقوط حافلة في نهر من جسر في غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في هذا الحادث.

واعلنت إدارة الطوارئ في غاليسيا في تغريدة إنها انتشلت جثتي اثنين من ركاب الحافلة ليل السبت إلى الأحد. وتم إنقاذ شخصين آخرين أحدهما سائق الحافلة ونقلا إلى المستشفى.

وعثر رجال الإنقاذ على الجثتين الأخريين ظهر اليوم الأحد، وأشار المتحدث باسم الحرس المدني إلى أن شخصاً أو شخصين ما زالا في عداد المفقودين.