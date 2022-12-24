إخطار المسافرين البريطانيين بتعطل القطارات وسط موجة إضرابات جديدة

مع بقاء يوم واحد على عيد الميلاد، تلقى المسافرون البريطانيون إنذارات بشأن تأخيرات وازدحام وتعطل حركة القطارات بسبب إضرابات عمال نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل.

ولم تتحقق مخاوف حدوث اضطرابات في مطارات المملكة المتحدة والطوابير الطويلة في نقاط مراجعة جوازات السفر إلى حد كبير أمس الجمعة مما أراح المسافرين، حيث حل أفراد من الجيش محل قوات حرس الحدود، التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، التي ستدخل إضراباً إلى نهاية العام، ما عدا يوم 27 ديسمبر.