الجليد يعطل شبكة السكك الحديدية في أنحاء متفرقة بألمانيا

أدت الأمطار المتجمدة والظروف الجليدية في ألمانيا إلى تعطيل حركة القطارات في أنحاء متفرقة من البلاد، وإجبار العديد من القطارات على العمل بسرعات أبطأ، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الاثنين.

وأبلغت الشركة الركاب باحتمال حدوث تأخيرات في الرحلات، محذرة أيضا من ظروف جليدية عند دخول القطارات أو الخروج منها، وكذلك في العديد من وسائل النقل الأخرى التابعة لها.

وأوصت الشركة الركاب في ألمانيا بالتحقق عبر الإنترنت من مواعيد رحلاتهم قبل المغادرة لمعرفة أي تأخيرات محتملة.