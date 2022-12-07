ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي في إيطاليا إلى 12 قتيلاً

عثرت فرق الإنقاذ الإيطالية على جثة آخر شخص كان لا يزال مفقوداً في الانهيار الأرضي الذي شهدته قبل حوالي أسبوعين جزيرة إيسكيا الواقعة في خليج نابولي، لتبلغ بذلك الحصيلة النهائية للكارثة 12 قتيلاً.

وفي 26 نوفمبر أدّى هطول أمطار غزيرة إلى انهيار أرضي في "كازاميشيولا تيرمي"، البلدة الصغيرة التي اجتاحها يومها سيل ضخم من الوحول والركام ممّا أسفر عن تدمير منازل وجرف سيارات، بعضها وصولاً حتى البحر.

والثلاثاء أعلن الدفاع المدني الإيطالي في تغريدة على تويتر أنّهم عثروا على جثة آخر شخص كان لا يزال في عداد المفقودين في الكارثة. وأرفق الدفاع المدني التغريدة بصورة لعناصره وهم يعملون في منطقة لا تزال مغطاة بالطين والركام وبمقتنيات شخصية جرفها السيل المدمّر.



وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ في إيسكيا في اعقاب الانهيار الأرضي.