صواريخ أوكرانية تستهدف مستودع وقود في دونباس

أصاب هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية مستودعا للوقود في شاختيورسك بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا اليوم الجمعة.

أعلن رئيس البلدية الكسندر شاتوف من الإدارة الموالية لروسيا أن عدة أشخاص أصيبوا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية الحكومية، قائلاً: "تم قصف مستودع الوقود، وللأسف هناك ضحايا".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تأثير الضربتين الصاروخيتين على المستودع.

وبحسب الروايات الروسية، استخدمت القوات الأوكرانية قاذفات صواريخ مدفعية من نوع "هيمارس" في الهجوم، على الرغم من عدم إمكانية التحقق من هذه المعلومات.