الحكومة البريطانية تتراجع عن قرار خفض الضرائب على الأثرياء

تراجعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن قرارها خفض الضرائب على الأثرياء الذي أثار انتقادات حتى بين الغالبية الحاكمة.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه "لن يمضي قدماً في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمئة".

ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.