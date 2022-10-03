بعد نتائج متقاربة بين المرشحين.. البرازيل إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في البرازيل، أمس، إن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة في 30 أكتوبر بين الرئيس اليميني جايير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إنه بعد فرز 97.3 في المئة من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9 في المئة من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7 في المئة لبولسونارو ، مما يجعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا.