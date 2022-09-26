منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يسعى لتجنب حظر القيادة

يواجه إدوارد فيتزالان هاورد، المعروف بدوق نورفولك، الذي تولّى تنظيم جنازة الملكة إليزابيث الثانية بأنّ عليه عدم الالتزام بحظر قيادة إلزامي تلقاه، لأنه يحتاج إلى سيارته لتنظيم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وأمام محكمة في لندن، اعترف هاورد باستخدامه هاتفه المحمول وعدم توقفه عند إشارة المرور الحمراء أثناء قيادته سيارته في السابع من أبريل الماضي.

وسبق أن سُجلت في حق فيتزالان هاورد، وهو الدوق الأعلى رتبة في إنجلترا ويحمل أيضاً لقب إيرل مارشال، مخالفتان سنة 2019 ويواجه حظراً إلزامياً بالقيادة بعد التهمتين الموجهتين له أخيراً.

إلا أنّ محامية الدوق البالغ 65 عاماً ناتاشا دارداشتي قالت إنها ستطلب من القاضي عدم تنفيذ الحظر بسبب دور الدوق المقبل في تنظيم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث المتوقعة أوائل العام المقبل.

وطلبت المحامية أن تبقى تفاصيل الحجج سرية لأسباب تتعلق بقضايا محتملة مرتبطة بالأمن القومي البريطاني.

وقالت المحامية: "نظراً لأنّ الوضع غريب، وبسبب الدور الخاص والمهم جداً الذي يتمتع به الدوق في مراسم التتويج، أود أن أطلب من المحكمة عقد جلسات مغلقة".