6 قتلى حصيلة انهيار مبنى في الأردن.. وإخراج رجل وطفلة أحياء

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في العاصمة الأردنية عمان إلى ستة أشخاص في وقت تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص تحت الانقاض.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضل عدم ذكر اسمه، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج جثة من تحت الأنقاض ليرتفع عدد الوفيات إلى ستة"، مشيرا كذلك إلى إخراج طفلة ورجل على قيد الحياة، بعد نحو 24 ساعة من انهيار المبنى.

ويبلغ عمر الطفلة أربعة شهور واسمها ملاك، فيما يبلغ عمر الرجل 45 عامًا.

ويبلغ عمر المبنى نحو نصف قرن وبسبب تلاصق المباني وضيق المداخل تعذر إدخال آليات ثقيلة إلى الحي باستثناء رافعة واحدة.

وقال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر في تصريحات للصحافيين في مكان الحادث: "عمليات البحث والإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 350 عنصرًا من الدفاع المدني والبحث والإنقاذ ستستمر دون توقف ولحين إخراج جميع المحاصرين الذين سنبقى نعتبرهم أحياء".