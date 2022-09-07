الصين.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال سيتشوان لـ 72 قتيلا

أعادت الصين فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال الذي وقع، أول من أمس، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد وبلغت قوته 6.8 درجة، وجرى استئناف حركة المرور حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 72.

وألحق الزلزال، الذي يعد أقوى زلزال يضرب المقاطعة منذ عام 2017، الدمار بالعديد من المباني وخلف أضرارا جسيمة في البنية التحتية للطاقة والمياه والاتصالات.

وهرع رجال الانقاذ من أجل الوصول إلى من تقطعت بهم السبل واستعادة المرافق، في حين تم إجلاء 11 ألفا، أمس، من إقليم لودينغ مركز الزلزال.