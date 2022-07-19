موسكو تغرّم "غوغل" بسبب تقارير "مزيفة" عن الجيش الروسي

المصدر: وكالات

فرضت روسيا غرامة قدرها 21.1 مليار روبل (373 مليون دولار) على شركة غوغل لفشلها في تقييد الوصول إلى المواد "المحظورة" المتعلقة بالحرب في أوكرانيا ومحتويات أخرى.

وقالت روسكومنادزور، وهي هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد، إن المعلومات تضمنت تقارير "مزيفة" شوهت سمعة الجيش الروسي ومنشورات تحث الناس على الاحتجاج.

ووصفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي بأنه منتهك "منهجي" لقوانينها.

ولم تعلّق غوغل على القرار الروسي حتى الآن.

وأعلنت الشركة المحلية التابعة لشركة غوغل إفلاسها الشهر الماضي. وجاءت هذه الخطوة بعدما صادرت السلطات الروسية حسابها المصرفي المحلي، ما سمح لها باسترداد 7.2 مليار روبل كانت قد أمرت الشركة بدفعها لأسباب مماثلة العام الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت روسيا الضغط على شركات التكنولوجيا، متهمة إياها بعدم الإشراف على محتواها بشكل صحيح، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

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