الإكوادور.. مقتل 13 سجينا خلال شجار داخل سجن

المصدر: وكالات

قتل 13 شخصا في سجن في الإكوادور خلال شجار بعد ظهر يوم أمس، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت صحيفة "EL Mercurio"، بأن شجار نشب بين نزلاء السجن بعد ظهر اليوم الاثنين، ما اضطر إدارة السجن لطلب الدعم من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ووزارة الصحة العامة للذهاب إلى مكان الحادث.

وبعدها بوقت قليل، أفادت وكالة الأمن القومي الإكوادورية على على حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن وفاة 13 نزيلا بالسجن، وإصابة اثنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news