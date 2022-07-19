قتيلان و4 جرحى بإطلاق نار بمقهى في باريس

المصدر: وكالات

قتل شخص وأصيب أربعة آخرين في إطلاق للنار بالعاصمة الفرنسية، باريس، مساء أمس، وذكرت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به.

وذكرت الشرطة أن رجلين "خرجا من سيارة وأطلقا النار على أفراد كانوا يجلسون في شرفة تابعة لحانة" شمال شرقي باريس.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به الثاني طليق.

وقال عمدة المدينة، فرانسوا فولين، إن الحادثة وقعت في "مقهى شيشة"، حيث تمكن رواده من الامساك بالمشتبه به الأول.

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