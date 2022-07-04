الشرطة الدنماركية لا تستبعد أن يكون هجوم كوبنهاجن "عملا إرهابيا"

المصدر: وكالات



قالت الشرطة الدنماركية إن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص وأصاب آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، في أحد أكبر مراكز التسوق في البلاد.

وقالت العائلة المالكة الدنماركية إنها تعرب عن "تعاطفها مع الضحايا وأقاربهم وجميع المتضررين من المأساة".

وأوضح بيان باسم الملكة مارغريت وولي العهد فريدريك والأميرة ماري "لا نعرف بعد المدى الكامل للمأساة، لكن من الواضح بالفعل أن كثيرين فقدوا أرواحهم وأصيب عدد أكبر".

وتقول الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط مهاجمين آخرين، وحثت أصحاب المتاجر على الاحتفاظ بأي لقطات فيديو للمراقبة قد تكون لديهم.

ووصفوا المشتبه به بأنه "من أصل دنماركي".

ويُقال إن فيلدز هو أكبر مركز تسوق متعدد الطوابق في الدنمارك، حيث يضم أكثر من 140 متجرا ومطعما. ويقع في ضواحي كوبنهاغن، مقابل خط مترو أنفاق يتصل بوسط المدينة.

وتحدث شهود عيان عن حالة من الذعر بين المتسوقين مع دوي طلقات الرصاص.

وقالت إميلي جيبسين لصحيفة غيلاندس بوستن "لم تكن تعرف ما الذي كان يحدث. فجأة سادت الفوضى في كل مكان".

يعد فيلدز أكبر مركز تسوق في الدنمارك، حيث يضم أكثر من 140 متجرا ومطعما.

وكان من المقرر أن يؤدي المغني البريطاني، هاري ستايلز، حفلا في مكان على بعد أقل من ميل من مركز التسوق في وقت لاحق مساء الأحد.

وكتب المنظمون على فيسبوك أن الحفل سيقام بعد تنسيق وثيق مع الشرطة المحلية.

وقال شاهد آخر يدعى مهدي الوزاني لقناة 2 التلفزيونية إن مطلق النار كان يحمل "بندقية صيد".

وكتب ستايلز على سناب شات قائلا "أنا وفريقي نصلي من أجل كل من شارك في إطلاق النار على مركز تسوق في كوبنهاغن. لقد صدمت. أحبها".

بعد وقت قصير من إطلاق النار، أعلنت العائلة المالكة الدنماركية إلغاء حفل استقبال كان من المقرر أن يستضيفه ولي العهد فريدريك. وتم تنظيم هذا الحدث للاحتفال باستضافة الدنمارك للمراحل الثلاث الأولى من سباق فرنسا للدراجات.

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