وداعاً لحقن التخسيس؟.. أقراص مضادة للسمنة تصل الصيدليات الفرنسية

وصل دواء «ويغوفي» المضاد للسمنة إلى الصيدليات الفرنسية أمس على شكل أقراص، بعدما كان متاحا بالحقن فقط، وسط احتدام المنافسة بين مصنّعه الدنماركي «نوفو نورديسك» ومنافسه الأميركي «إيلاي ليلي».

وهو أوّل علاج من فئة «جي إل بي-1» يُطرح في فرنسا بصيغة فموية. وتحاكي هذه الأدوية عمل هرمون معوي ينظّم الشهية ويساعد على فقدان الوزن.

وتُتاح الأقراص بوصفة طبية للبالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن، ممن يعانون مرضا واحدا على الأقل مرتبطا بوزنهم، بعدما طُرحت في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

ولا يغطّي التأمين الصحي كلفتها عند الإطلاق، ولم تطلب الشركة تغطيتها بعد، ما يُلزم المرضى بدفع ما بين 169 و235 يورو شهريا بحسب الجرعة.

ويستخدم نحو مئة ألف مريض «ويغوفي» في فرنسا. وتؤكّد «نوفو» أن الأقراص تشكّل «خيارا علاجيا إضافيا» ولا تحلّ محلّ الحقن. واستند الترخيص إلى دراسة أظهرت فقدانا للوزن بلغ نحو 17 % في المتوسط مع أعلى جرعة، بعد حوالى 15 شهرا من العلاج.

في المقابل، تسوّق «إيلاي ليلي» علاجها الفموي «فاوندايو» في الولايات المتحدة وبريطانيا، ويُتوقّع وصوله قريبا إلى أوروبا، بعد رأي إيجابي أصدرته الوكالة الأوروبية للأدوية.

وتجاوزت مبيعات أقراص «ويغوفي» 480 مليون دولار في الربع الثاني، مقابل 98 مليونا لمنافسه. ويمكن تناول «فاوندايو» في أيّ وقت، مع الطعام أو من دونه، بينما تُؤخذ أقراص «ويغوفي» صباحا على معدة فارغة مع قليل من الماء، مع الانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل الأكل أو الشرب أو تناول أدوية أخرى.

وتعمل الشركتان على تطوير علاجات أكثر فاعلية، بفواصل أطول بين الجرعات، مع تحسين تحمّلها والحفاظ على الكتلة العضلية، في سوق يُتوقّع أن تتجاوز مئة مليار دولار بحلول عام 2030.