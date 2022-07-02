بريطانيا.. إقالة اثنين من أفراد الشرطة بسبب تعليق عنصري عن ميغان ماركل

المصدر: وكالات

أقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا بسبب تعليقات "غير لائقة" عبر تطبيق واتساب تضمنت نكتة عنصرية عن دوقة ساسكس ميغان ماركل.

ونظرت هيئة تحقيق في رسائل كتبها سوكديف جير وبول هيفورد، وهما من شرطة بيثنال غرين شرق لندن، عبر مجموعة على تطبيق واتساب في 2018.

وخلصت الهيئة إلى أن الاثنين ارتكبا "سوء سلوك جسيما".

واستمعت الهيئة إلى المزيد من التفاصيل عن رسائل تنطوي على عنصرية؛ إحداها تتضمن إهانة عنصرية لدوقة ساسكس قبل زواجها من الأمير هاري بقليل.

وقال موريس كوهن، رئيس هيئة التحقيق، إن الرسائل التي بعث بها الاثنان تضمنت إهانات "لاذعة وتمييزية لعدد من الأشخاص بعضهم من المجتمع المحلي" الذي يعملان فيه.

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