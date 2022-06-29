ارتفاع عدد وفيات المهاجرين في شاحنة بولاية تكساس إلى 51

المصدر: وكالات

أعلن القنصل المكسيكي في ولاية تكساس الأميركية أن عدد المهاجرين، الذين لقوا حتفهم اختناقا في مقطورة شاحنة في تكساس وصل إلى 51، وأن 13 شخصا في حالة خطيرة في المستشفى.

وأشار القنصل روبين مينوتي إلى أن 13 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات وأن حالتهم حرجة، مضيفا أنهم يعانون من فشل في الجهاز العصبي والكلى والكبد ونزيف داخلي.

وتم العثور، أمس، على الشاحنة التي كانت تقل أشخاصا على طريق صغير في تكساس يؤدي إلى الطريق السريع.

وكانت السلطات في تكساس أبلغت، في وقت سابق، عن وفاة حوالي 50، في شاحنة دون ماء أو تكييف.

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