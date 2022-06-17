بريطانيا توافق على تسليم مؤسس ويكيليكس للولايات المتحدة

المصدر: وكالات

أعلنت الداخلية البريطانية موافقتها على تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج للولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن القرار، الذي أدى إلى الانتقادات من موقع ويكيليكس، ومنظمات حقوقية.

ولايزال امام أسانج 14 يوما، للطعن في قرار باتيل، أمام المحكمة.

وقالت الداخلية البريطانية، إن المحاكم وجدت أن عملية التسليم، "لا تنتهك حقوق الإنسان" وإن أسانج في الولايات المتحدة "سيتلقى معاملة مناسبة".

وكانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكمها قبل نحو 3 أشهر، في قضية أسانج، قالت فيه، إنها لم تجد أي مصدر للقلق، في الضمانات الأميركية، المقدمة لبريطانيا، بخصوص معاملة أسانج بعد تسليمه.

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