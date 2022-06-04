كاميرا داخل منزل ترصد لحظة وقوع زلزال الكويت‬⁩ بقوة 5 درجات

المصدر: الكويت - وكالات ومتابعات

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل زلزالا فجر اليوم بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الزلزال حدث في تمام الساعة 4.28.02 صباحا بتوقيت دولة الكويت وعلى عمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وحسب صحيفة المرصد، وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت.

وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المنازل، لحظة وقوع الهزة الأرضية.

واهتزت المباني بعدما ضرب الزلزال العديد من المناطق في الكويت صباح اليوم.

وسمع صوت سقوط المعدات والأدوات المنزلية في المبنى، بسبب قوة الزلازل، حسبما أوضح مقطع الفيديو المتداول.

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